Vrouw vindt liefde én nier op Tinder: “We zijn in alles een match”

Misschien geloof je niet meer in de liefde en al helemáál niet in datingapps als Tinder? Dan zal het verhaal van Debby (42) en Mario (46) je vast wel overtuigen. Hun Tindermatch leidde niet alleen tot geluk in de liefde, maar ook tot een niertransplantatie.

De twee Nederlanders swipten elkaar naar rechts op Tinder in januari 2019. Acht maanden later gaf Mario een nier aan Debby. “We zijn in alles een match”, vertelt het koppel aan AD.

Dat eerste gesprekje op de datingapp was trouwens niet spectaculair, vertelt Mario aan de krant. Maar de twee wisselen wel nummers uit en houden contact.

Redder in nood

Debby heeft sinds haar 30ste de ‘vele-cystenierenziekte’, waarbij er allemaal cystes op haar nieren zitten. Ze vertelt tegen Mario dat ze problemen heeft met haar nieren. Na twee weken droomt hij dat hij zijn nier aan haar doneert, zegt hij.

Pittig detail: de twee hebben elkaar dan nog nooit ontmoet. “Ik had toen echt zoiets van: man je bent niet goed, we kennen elkaar net twee weken”, vertelt Debby over de droom. Ze gaan daten en worden uiteindelijk een stel. Enkele maanden later lopen de twee op de kermis wanneer Debby hoort dat een van de mogelijke nierdonateurs afvalt. Mario twijfelt dan geen seconde: hij wil zijn nier doneren.

Tattoo

Niet iedereen kan echter zomaar een nier doneren. Er moet een match zijn in de bloedgroep en het liefste ook in het weefsel. Toch zijn er drie overeenkomsten, wat volgens de transplantatiearts heel bijzonder is.

“Artsen en verpleegkundigen leefden heel erg met ons mee. Iedere dokter huilde als ze ons verhaal hoorden. Echt álles is een match: het is net een sprookje”, vertelt Debby.

De transplantatie verliep heel vlot. Op de plek waar zijn nier zat, heeft Mario een tattoo laten zetten van ‘The Godfather’. In februari plant het koppel te gaan samenwonen. En ze leefden nog lang en gelukkig…

