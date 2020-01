Rugzaktoeriste valt dood tegemoet terwijl ze vanop klif naar zonsopgang kijkt

Een Britse backpacker is om het leven gekomen toen ze van een klif viel in Sydney. Het plekje is een ware trekpleister, maar het is niet de eerste keer dat er een dodelijk ongeval gebeurt.

Madalyn Davis was sinds december aan het rondtrekken in Australië. Afgelopen zaterdag ging ze met vrienden naar een feestje en om 6.30u ’s morgens genoot ze op de Diamond Bay-klif in Sydney met zeven vrienden van de zonsopgang. Wellicht probeerde Madalyn de perfecte selfie te nemen op de rand van de klif. De 21-jarige make-up artist verloor haar evenwicht en viel de dieperik in. De hulpdiensten begonnen meteen een zoekactie en troffen haar levenloze lichaam rond 10.30u aan.

Niet de eerste keer

De Diamond Bay-klif is erg populair onder toeristen, maar tevens berucht omdat heel wat mensen er selfies nemen en er eerder al iemand stierf. In augustus vorig jaar viel een 27-jarige vrouw op precies dezelfde plek haar dood tegemoet terwijl ze aan het poseren was voor een foto. De gemeenteraad kondigde vorig jaar al aan dat ze het bezoek aan de klif willen beperken.

Geliefde vrouw

Madalyn was een erg geliefde vrouw. Heel wat mensen betuigden hun deelneming op sociale media. “Ik weet niet hoe ik dit moet verwerken, Maddie. De laatste keer dat ik je zag was drie jaar geleden en nu ben je er niet meer. Ik zal onze giechelmomentjes samen nooit vergeten. Ik ga je voor altijd missen, engeltje” en “Je was een ongelooflijk mooie en getalenteerde vrouw die kleur gaf aan de wereld”, klinkt het onder meer.