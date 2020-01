WTA Auckland – Serena Williams wint eerste titel sinds Australian Open 2017

Serena Williams (WTA 10) heeft zondag het WTA-toernooi in het Nieuw-Zeelandse Auckland (hard/251.750 dollar) op haar naam geschreven. Voor de 38-jarige Amerikaanse is het haar eerste titel sinds de Australian Open van 2017. Toen won ze haar 23e en tot dusver laatste grandslam. Williams haalde het in de finale met 6-3 en 6-4 van haar landgenote Jessica Pegula (WTA 82). Ze schreef zo een 73e WTA-titel bij op haar erelijst, de eerste sinds ze moeder werd. Het ASB Classic had Williams nog niet gewonnen.

Na de finale maakte Williams bekend dat ze haar prijzengeld doneert aan de slachtoffers van de bosbranden in Australië.

Jessica Pegula, 25, mikte zondag op een tweede titel na winst vorige zomer voor eigen publiek in Washington.

bron: Belga