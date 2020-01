VAB raadt diesel voor meeste particulieren af

Voor de meeste particuliere gebruikers is een diesel economisch niet meer interessant. Dat concludeert mobiliteitsvereniging VAB op basis van een nieuwe budgettest. Wie voor benzine kiest, raadt VAB aan goed op de CO2-uitstoot te letten. Het is voor het eerst dat VAB diesels in die mate afraadt. Enkel voor wie minstens 30.000 kilometer per jaar aflegt, of wie bijvoorbeeld een caravan wil trekken, is een dieselwagen economisch nog interessant, klinkt het. Voor wie minder dan 30.000 kilometer rijdt kan de meerprijs van een diesel niet meer terugverdiend worden. Slechts 5 procent van de Belgen geeft aan jaarlijks meer dan 30.000 kilometer af te leggen. Voor bedrijfswagens ligt de grens op 25.000 kilometer, wegens de andere fiscaliteit.

Voor veelrijders kan CNG (aardgas) een goedkoper alternatief zijn. Wel wordt aangeraden te controleren of een CNG-tankstation in de buurt is. Er zijn er momenteel 135 in België. Een ander alternatief voor de veelrijder is de plug-in hybride, die kan worden opgeladen via de stekker. Dat wordt interessant als de meerprijs redelijk blijft. Vanaf 25.000 kilometer per jaar wordt de meerprijs gecompenseerd door de lagere energiekost, leert de budgettest.

Steeds meer automobilisten stappen over naar benzine. Door de nieuwe verbruiks- en emissietest WLTP is de CO2-uitstoot bij veel wagens hoger, zeker bij de erg populaire SUV’s. VAB verwacht dat dit vanaf 2021 zal meespelen bij de berekening van de verkeersbelasting en inschrijvingstaks. Een goed alternatief voor de benzinevariant kan daarom een hybride zijn.

