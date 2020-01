Siemens houdt vast aan levering voor omstreden kolenmijn in Australië

Ondanks protest van klimaatactivisten houdt het Duitse industrieconcern Siemens vast aan een belangrijke levering voor een omstreden kolenmijn in Australië. Dat heeft topman Joe Kaeser zondagavond op Twitter laten weten na een buitengewone raad van bestuur. Siemens heeft alle opties onderzocht en is tot het besluit gekomen dat het alle contractuele verplichtingen moet nakomen, luidt het. Tegelijk wil het concern wel een efficiënt duurzaamheidsorgaan in het leven roepen, om milieukwesties in de toekomst beter te managen.

Siemens ligt onder vuur voor de levering van spoorsignalisatie aan het Indiase energiebedrijf Adani Power, dat in Australië een van de grootste steenkoolmijnen wil uitbouwen. Behalve de bescherming van het klimaat wordt ook gewezen op het verbruik van water, de vernieling van biotoop en het transport van kolen over het Groot Barrièrerif, het grootste koraalrif ter wereld.

Oorspronkelijk zou Siemens zijn beslissing maandag bekendmaken. Kaeser zei vrijdag dat een beslissing niet gemakkelijk was. Hij verwees naar de uiteenlopende belangen, van aandeelhouders, klanten en ook de maatschappij. De topman had ook een ontmoeting met Luisa Neubauer, “de Duitse Greta Thunberg” zeg maar, en had haar een zitje aangeboden in de raad van toezicht van het toekomstige Siemens Energy AG. Daarop ging Neubauer niet in. Zij vroeg om het aanbod te doen aan een vertegenwoordiger van Scientists for Future, waarin zich wetenschappers uit verscheidene disciplines hebben georganiseerd die de klimaatbeweging Fridays for Future ondersteunen. Kaeser repliceerde dat Siemens genoeg experts en wetenschappers in huis heeft.

bron: Belga