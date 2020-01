Seriemoordenaar moet maandag tonen hoe hij in 1994 vrouw uit Borgerhout vermoordde

Maandag wordt de reconstructie georganiseerd van de moord op Maria Van den Reeck (46) uit Borgerhout. Glazenwasser Stephaan Du Lion (55) uit Deurne moet tonen hoe hij de vrouw in 1994 met het snoer van een krultang gewurgd had. Aangezien de plaats van de feiten niet meer bestaat, zal de reconstructie plaatsvinden in Campus Vesta in Ranst, waar het interieur van haar appartement werd nagebouwd. Dat schrijft Het Laatste Nieuws en het nieuws wordt ook bevestigd door advocaat Kris Luyckx, die voor de nabestaanden van het slachtoffer optreedt.

De moord op Maria Van den Reeck bleef lange tijd onopgelost, tot Stephaan Du Lion in oktober vorig jaar spontaan tot bekentenissen overging. Hij werd toen al verdacht van de moord op Ariane Mazijn (30) in 1992 en van de moord op Eve Poppe (38) in 1997. Naast de moord op Van den Reeck bekende hij ook nog de moord op Lutgarda Bogaerts (28) in 1993.

bron: Belga