Mathieu van der Poel verovert zesde opeenvolgende Nederlandse veldrittitel

Mathieu van der Poel is in Rucphen voor de zesde keer op rij Nederlands kampioen veldrijden geworden. De regerend wereldkampioen van Alpecin-Fenix was zoals verwacht veel te sterk voor de rest van het deelnemersveld. Het zilver was voor Lars van der Haar. Joris Nieuwenhuis pakte het brons, voor Corné van Kessel.

Van der Poel, die over een week 25 wordt, veroverde zijn eerste nationale titel bij de senioren in 2015 in Veldhoven. Zijn zege in Rucphen betekende zijn twintigste overwinning in 21 veldritten waarin hij deze winter startte.

bron: Belga