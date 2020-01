La Liga – Ronald Koeman slaat een aanbod van FC Barcelona af

Ronald Koeman heeft een aanbod van FC Barcelona om per direct trainer te worden afgeslagen. Dat heeft de Nederlandse bondscoach zondag bevestigd tegenover de Nederlandse openbare omroep NOS.

De 56-jarige Koeman heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij ooit graag bij FC Barcelona, waar hij tussen 1989 en 1995 speelde, aan de slag zou willen gaan als hoofdtrainer. De bondscoach heeft ook een clausule in zijn contract opgenomen dat hij naar Barça mag vertrekken als de Spaanse topclub zich zou melden. Een tussentijdse overgang, met het EK in aantocht, ziet Koeman echter niet zitten.

Spaanse media melden dat FC Barcelona afscheid wil nemen van de huidige trainer, Ernesto Valverde. Xavi Hernández was in beeld als opvolger, maar een gesprek met de oud-speler van de club zou op niets zijn uitgelopen. Hij zou minstens tot de zomer bij het Qatarese Al-Sadd willen blijven.

FC Barcelona werd deze week in de halve finales van de Spaanse Supercup uitgeschakeld door Atlético Madrid.

bron: Belga