Expliciete video leidt tot ontslag van Malagatrainer Victor Sanchez

De Spaanse tweedeklasser Malaga heeft zijn trainer Victor Sanchez ontslagen als gevolg van een expliciete video van hem, die onlangs opdook op de sociale media. De 43-jarige Spanjaard werd begin deze week daarom al op non-actief gezet. Omdat de gesprekken om tot een “vriendelijke oplossing” te komen niets opleverden, besloot Malaga Sanchez te ontslaan.

Volgens het bestuur van Malaga heeft de video de club te veel problemen bezorgd om verder te gaan met de trainer. Malaga, dat in 2013 nog de kwartfinales van de Champions League haalde, staat momenteel pas zestiende in de Segunda Division.

De gelekte video van Sanchez, waarop te zien is hoe hij in kleding van de club zijn geslachtsdeel toont, werd verspreid via social media. “Ik wil jullie informeren dat ik het slachtoffer ben van een misdaad en word afgeperst”, reageerde de trainer, die als middenvelder van onder meer Real Madrid en Deportivo acht interlands verzamelde voor Spanje.

De politie opende inmiddels een onderzoek. Deze week werd een 41-jarige man opgepakt omdat hij de video zou hebben verspreid, maar hij mocht na verhoor weer naar huis.

bron: Belga