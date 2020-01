EK schaatsen – “Wist dat ik moest meegaan bij een ontsnapping”, zegt Swings na winst massastart

Bart Swings veroverde zondag op het EK schaatsen in het Nederlandse Heerenveen op de massastart de gouden medaille. Het was voor de 28-jarige Brabander zijn eerste Europese titel. “Alle scenario’s had ik vooraf doorgenomen”, vertelde Swings na zijn triomf. “Ik concludeerde dat ik moest meegaan als er een ontsnapping was.” Swings hield in een spannende eindspurt de concurrenten af en won met een tijd van 7:39.97. De Nederlander Arjan Stroetinga (7:40.08) moest tevreden zijn met het zilver, de Rus Danila Semerikov pakte het brons (7:40.34).

“Het is in mijn voordeel dat ik tijdens een race kan recupereren als het tempo even stil valt”, verklaarde Swings, die op het onderdeel in 2018 olympisch zilver behaalde. “Ik heb dat bij het skeeleren geleerd, dat kunnen maar weinig schaatsers. Of ik voordien de wedstrijd met Arjan Stroetinga (zijn teammaat bij marathonwedstrijden in Nederland, red.) besproken heb? Nee, over de massastart hebben we het nooit. Wat zijn plannen of die van Jorrit Bergsma waren, wist ik niet. Al ken ik natuurlijk hun kwaliteiten.”

Swings en zijn coach Jelle Spruyt zijn wel niet tevreden met wat de schaatser op de 1.500 (achtste) en de 5.000 meter (tiende) heeft laten zien. “Hij kan beter. En dat moet hij in Salt Lake City bij het WK afstanden laten zien”, zei Spruyt. “Ook daar is de massastart zijn hoofdnummer. Dan komt hij sprinters tegen als de Amerikaan Joey Mantia en de Koreanen. Daarvoor moet hij zich ook op de afstanden echt verbeteren.”

