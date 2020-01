BK veldrijden – Open strijd kondigt zich aan op zandparcours aan de Schelde

Zondag (om 15u15) vindt in Antwerpen het Belgisch kampioenschap veldrijden bij de elite plaats. Op een zanderig parcours – en zonder veelwinnaar Mathieu van der Poel – mag een spannende wedstrijd verwacht worden. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) lijkt vooraf de grootste kandidaat-winnaar, maar het rijtje outsiders is lang. De 22-jarige West-Vlaming zakte na een ijzersterk seizoensbegin, met zeges in Iowa, Waterloo, Kruibeke, Gieten, Bern, Gavere en op de Koppenberg, begin november bij de terugkeer van Van der Poel een beetje terug. De voorbije weken kwam hij echter opnieuw op de proppen en toonde zich eens te meer de tweede beste van het hele pak.

Zijn concurrenten komen voor een groot deel uit zijn eigen ploeg. Laurens Sweeck bereidt zich al weken minutieus voor op dit BK, en zou op een parcours op zijn maat gevaarlijk uit de hoek kunnen komen. Verder is er ook de wispelturige Michael Vanthourenhout, die er op kampioenschappen bijna altijd staat.

Buiten het team van Pauwels Sauzen-Bingoal is het ook uitkijken naar de top-2 van vorig jaar. Uittredend winnaar Toon Aerts (Telenet Baloise Lions) sukkelt al enkele weken met pijnlijke ribben na een val in Namen en kende niet de beste voorbereiding. De vicekampioen van vorig jaar, Wout van Aert (Jumbo-Visma), reed nog maar twee veldritten dit seizoen en kwam daarin niet verder dan ereplaatsen. Van Aert kan echter bogen op zijn ervaring van de voorbije jaren en kan voor het eerst eens in de luwte starten. Tim Merlier (Creafin) en Quinten Hermans (Tormans) lijken verre outsiders, maar zetten de voorbije weken ook mooie uitslagen neer.

Omstreeks 16u kennen we de opvolger van Toon Aerts. Zaterdag kroonden Sanne Cant (vrouwen) en Thibau Nys (junioren) zich al tot Belgisch kampioen. Zondag komen ook de beloften, vrouwen junioren en tweedejaars nieuwelingen nog in actie.

bron: Belga