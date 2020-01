Belgen in het buitenland – Penaltyheld Courtois na gewonnen Supercup: “Ik ben hier om strafschoppen te stoppen”

Thibaut Courtois speelde zondag een belangrijke rol in de zege na strafschoppen (0-0, 4-1 na pen.) van Real Madrid in de finale van de Spaanse Supercup in het Saoedische Jeddah tegen stadsrivaal Atlético Madrid. Na afloop wilde de Rode Duivel zijn rol echter niet overschatten. Courtois stopte in de strafschoppenserie één penalty. “We zijn heel tevreden”, begon Courtois. “We hebben vandaag hard moeten werken. We mogen ook gelukkig zijn dat Atlético tijdens de wedstrijd niet van onze fouten heeft geprofiteerd. Bovendien mist ‘Fede’ Valverde in de absolute slotfase nog een dot van een kans. In de strafschoppenreeks waren we preciezer dan Atlético. De bal op de paal van Saul verraste me, maar die van Thomas Partey had ik wel goed beet. Ik sta er natuurlijk ook om de strafschoppen te stoppen.”

“Ik ben ook heel blij met een nieuwe clean sheet, met een paar mooie reddingen”, vervolgde Courtois. “We kwamen naar hier met het plan om te winnen en gaan met vertrouwen terug naar Madrid. Nu wacht volgende week zaterdag Sevilla, opnieuw een moeilijke tegenstander.”

Courtois’ collega aan de overkant, Jan Oblak, toonde zich teleurgesteld na afloop. “Ik vind dat we goed gespeeld hebben”, reageerde de Sloveen. “Real heeft ons met momenten onder druk gezet, maar wij hebben ook grote kansen gehad. We waren dichtbij de zege. De strafschoppenreeks is altijd een loterij, hoe goed je je ook hebt voorbereid. We zijn teleurgesteld, we wilden deze prijs heel graag winnen. Maar we moeten ook de positieve kant van de zaak blijven zien en denken aan de toekomst. Het seizoen is nog lang.”

