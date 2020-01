Belgen in het buitenland – Monaco houdt PSG en Meunier in bedwang

PSG en Monaco hebben zondag in het Parc des Princes 1-1 gelijkgespeeld. Thomas Meunier stond de hele wedstrijd tussen de lijnen. In een doelpuntenrijke eerste helft opende Neymar (3.) de score voor de thuisploeg. De reactie van Monaco kwam er al snel. Martins (7.) glipte door de Parijse defensie en maakte gelijk. Vervolgens mocht de topschutter van de Ligue 1, Ben Yedder (13.), zijn doelpuntentotaal nog wat aandikken. Hij kwam zo veertien treffers. Neymar zorgde ervoor dat zijn ploeg toch nog met een voorsprong de rust in kon. Eerst dwong hij een owngoal van Ballo Toure (24.) af en net voor rust zette de Braziliaan een penalty om.

In de tweede helft waren er kansen langs beide zijden, maar het was Slimani (70.), die ondanks een lange tussenkomst van de VAR, Monaco weer langszij bracht.

PSG blijft op kop in Frankrijk met vijf punten meer dan Marseille, en met een wedstrijd te goed. Monaco klimt een plaatsje omhoog naar de achtste plaats.

bron: Belga