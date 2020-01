Belgen in het buitenland – Courtois helpt Real Madrid met save in strafschoppenreeks aan winst Spaanse Supercup

Real Madrid heeft zijn elfde Spaanse Supercup veroverd. Het team van coach Zinédine Zidane klopte zondag in het King Abdullah Sports City-stadion in het Saoedische Jeddah in de finale stadgenoot Atlético na strafschoppen met 4-1. Na de reguliere speeltijd en verlengingen stond het nog 0-0. Thibaut Courtois was belangrijk voor Real en redde een penalty. Beide teams hielden mekaar stevig in de tang. Courtois moest niet al te veel werk opknappen, maar stond paraat toen Atlético in het slot de neus (schuchter) aan het venster stak. Ook in de verlengingen bleven grote kansen uit. Toen Real-middenvelder Valverde vijf minuten voor affluiten rood kreeg voor het neerhalen van Morata, zette Atlético een slotoffensief in. De Koninklijke kon echter rekenen op een betrouwbare Courtois, die geen steek liet vallen.

In de strafschoppenreeks miste Atlético meteen tweemaal, via Saul (op de paal) en Partey (redding Courtois). Real daarentegen bleef foutloos. Trippier nam de Rode Duivel wel te grazen, maar Ramos trapte nadien de beslissende vierde elfmeter binnen.

Courtois, die in zijn periode bij Atlético de Spaanse titel en Copa del Rey won, vult met de Spaanse Supercup een leemte in zijn palmares op. De 27-jarige Limburger speelde in 2013 met Atlético wel al een keer om de Supercup, maar verloor toen in een heen- en terugwedstrijd van Barcelona. Eden Hazard herstelt nog van een blessure en was er voor Real niet bij in Saoedi-Arabië.

Real veroverde in het verleden al tienmaal de Spaanse Supercup, de laatste keer in 2017. Nu zit de Koninklijke dus aan elf. Atlético won de trofee tweemaal eerder, in 1985 en 2014.

Met kampioen Barcelona, Copa del Rey-winnaar Valencia, Atlético (tweede in competitie) en Real (derde in competitie) namen dit jaar voor het eerst vier teams deel aan de strijd om de Spaanse Supercup. Real schakelde in de halve finales Valencia uit (3-1), terwijl Atlético het haalde van Barcelona (3-2).

Barcelona, met dertien Supercup-zeges de recordwinnaar, was de titelverdediger. Barça haalde het in de zomer van 2018 in Tanger in Marokko tegen Sevilla met 2-1.

bron: Belga