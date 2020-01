Autosalon – Bijna 150.000 bezoekers op 98e autosalon van Brussel na eerste weekend

De 98ste editie van het Auto-, Motor- en Mobiliteitssalon in Brussels Expo heeft zondagavond, na drie openingsdagen voor het grote publiek, al 149.099 bezoekers over de vloer gekregen. Dat is vernomen van organisator Febiac. Deze editie gaat het – traditioneel in de pare jaren – om een zogenaamd “groot” autosalon, voor auto’s, gemotoriseerde tweewielers en zachte en gedeelde mobiliteitsoplossingen. Nooit eerder kon het salon zoveel primeurs aan het Belgische publiek voorstellen, vooral op het gebied van alternatieve energiebronnen.

Het bezoekerscijfer na het eerste salonweekend ligt circa 15.000 bezoekers lager dan tijdens het vorige gelijkaardige salon in 2018. “Dat komt omdat dit salon één dag minder telt. De VIP-dag tussen de persdag (donderdag) en de publieke opening (vrijdag) is dit jaar weggevallen”, licht woordvoerder Joost Kaesemans toe.

Febiac hoopt opnieuw de kaap van een half miljoen bezoekers te ronden. Het vorige groot salon in 2018 sloot af met 542.566 bezoekers.

Het 98e autosalon is elke dag open tussen 10.30 en 19 uur tot en met zondag 19 januari. Maandag 13 en vrijdag 17 januari zijn er avondopeningen tot 22 uur.

bron: Belga