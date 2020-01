ATP geeft 500.000 dollar voor de bestrijding van bosbranden in Australië

De ATP heeft vandaag, na afloop van de finale van de ATP Cup, bekendgemaakt 500.000 dollar (zo’n 450.000 euro) te zullen doneren voor de hulpverlening aan slachtoffers van de bosbranden die Australië al enkele maanden teistert. De donatie komt er namens de spelers, die door de ATP vertegenwoordigd worden. De donatie van de ATP-spelers werd op het veld onthuld door Novak Djokovic en Rafael Nadal. In de afgelopen weken liet de tenniswereld individueel of collectief, haar groot hart zien om zo geld in te zamelen voor Australië.

“Australië ontvangt de ATP Tour elk jaar in januari op een ongelooflijke manier”, aldus ATP-president Andrea Gaudenzi. “De verwoesting die we in het hele land door de bosbranden hebben gezien, is hartverscheurend. De hele sport is bij elkaar gekomen om te ondersteunen, vooral de spelers die een sterke aantrekking voelen met dit geweldige land.”

“Australië is zo’n geweldig en gastvrij land, het is als een thuis voor ons aan het begin van elk seizoen,” zei Novak Djokovic, voorzitter van de spelersraad en tevens winnaar van de eerste ATP Cup met Servië. “Het is overweldigend om de schade aan de fauna en flora door de bosbranden te zien. Deze donatie is gedaan namens alle spelers en onze gedachten en steun gaan uit naar al degenen die getroffen zijn.”

Een exhibitiewedstrijd waarin Djokovic, Nadal, Roger Federer, Stefanos Tsitsipas en Nick Kyrgios samenkomen, wordt georganiseerd op 15 januari vóór de Australian Open.

bron: Belga