Er zijn twaalf flessen rode wijn aan boord van het ISS, en dit is waarom

Twaalf flessen van een uitstekende Bordeaux-wijn werden vorig jaar in november naar het internationaal ruimtestation ISS gevlogen. De astronauten mogen er echter niet van drinken. Volgens The Independent is het experiment bedoeld om het effect van gewichteloosheid en kosmische straling op het verouderingsproces van wijn na te gaan.

Samen met de wijn werd ook een oven om cookies in te bakken naar het ISS gevlogen. Universiteiten in Bordeaux en het Duitse Beieren nemen deel aan het experiment van de Luxemburgse start-up Space Cargo Unlimited.

Euro News meldt dat de wijn na één jaar in de ruimte teruggestuurd zal worden naar de aarde, om de drank te vergelijken met dezelfde wijn die hier op aarde bewaard werd in dezelfde omstandigheden.

Nieuwe smaken

Het experiment moet volgens NASA inzicht bieden in “het verouderingsproces van vloeistoffen die uit meerdere componenten bestaan in een ruimte-omgeving”. Het doel is om nieuwe smaken te ontwikkelen voor de voedingsindustrie.

In 1985 nam een Franse astronaut al eens een fles Chateau Lynch Bages 1975 mee aan boord van de Discovery shuttle.