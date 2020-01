Weerbericht: volgende week nat en winderig

Het blijft vandaag droog met vrij veel hoge sluierwolken. In de Ardennen verwachten we nog lage wolkenvelden. In de loop van de namiddag verschijnen er geleidelijk ook lage wolken over de noordwestelijke landshelft. De maxima liggen tussen 2 graden in de Hoge Venen en 8 graden aan zee. Dat meldt het KMI. Morgen verwacht het KMI veel wolken met perioden van lichte regen. In de namiddag kunnen er enkele opklaringen verschijnen over het noordwesten van het land. We halen maxima van 3 of 4 graden in de Hoge Ardennen tot 10 graden over het westen. Er waait een matige of hier en daar soms een vrij krachtige wind uit zuid tot zuidwest. Rukwinden tot 60 kilometer per uur zijn mogelijk.

Maandagochtend wordt het overwegend zwaarbewolkt, in het oosten kan er wat regen of enkele buien vallen. In de Ardennen kan de lage bewolking het zicht beperken. In het westen zijn brede opklaringen mogelijk. In de namiddag wordt het droger en wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Op het einde van de dag zal de bewolking toenemen vanaf de Franse grens door het naderen van een nieuwe storing. De temperaturen liggen tussen 3 graden in de Hoge Venen en 8 graden in het westen.

Dinsdag wordt een zwaarbewolkte en vrij onstuimige dag. In de ochtend trekt een golvende storing over het land en valt meer regen in het westen. In de namiddag worden regenperiodes of buien voorspeld in alle regio’s, alvorens een nieuwe storing het land vanaf het zuidwesten binnendringt. De maxima worden waarschijnlijk in de late namiddag gehaald en variëren tussen 6 en 12 graden. De zuid- tot zuidwestenwind is eerst matig tot vrij krachtig en wordt krachtig (tot zeer krachtig aan de kust) op het einde van de dag. Rukwinden zijn mogelijk tot 70 kilometer per uur.

Woensdag wordt een wisselvallige dag met buien. Toch zijn enkele opklaringen niet uitgesloten. De maxima zijn zeer zacht voor de tijd van het jaar met waarden tussen 8 en 12 graden. De zuidwestenwind waait matig tot vrij krachtig. Rukwinden zijn mogelijk tussen 50 en 60 kilometer per uur.

Donderdag wordt het zwaarbewolkt. De kans op buien neemt waarschijnlijk af vergeleken met de vorige dagen. Een nieuwe storing kan door het land trekken vanaf het westen tijdens de volgende nacht. De maxima liggen tussen 7 en 10 graden. De wind neemt af in kracht.

Vrijdag verlaat een storing het land in het oosten in het begin van de dag. Het weer wordt droger, maar de kans op een bui is niet uitgesloten. Opklaringen in het westen en het centrum van het land. De maxima schommelen tussen 5 en 9 graden.

