VRT-directeur Peter Claes pleegde ook overleg met Vlaams Belang

Peter Claes, directeur Media & Productie van de VRT, had na de verkiezingen van 26 mei 2019 een ontmoeting met Chris Janssens, fractieleider van het Vlaams Belang. De lunchmeeting kwam aan het licht na een controle van de onkostennota’s van Claes. Dat hij ze verborgen hield voor CEO Paul Lembrechts en zijn collega’s in het directiecomité wordt hem nu zwaar aangerekend. Dat meldt Apache vandaag op zijn website. Apache kreeg weet van de ‘geheime’ ontmoeting van verschillende eensluidende bronnen, luidt het. Dat Claes, zonder medeweten van zijn CEO en van zijn collega’s in het directiecomité overleg had gepleegd met de N-VA, was wel al geweten. Zijn démarche werd hem aangewreven en was een van de redenen waarom Paul Lembrechts (tevergeefs) zijn ontslag vroeg aan de raad van bestuur. Een gesprek van een VRT-directeur met het Vlaams Belang is nog delicater, aldus Apache.

De VRT wil niet reageren. Ook Peter Claes en Chris Janssens reageren niet op de vragen van Apache hierover. In de omgeving van Claes klinkt het dat de ontmoeting er kwam op vraag van Chris Janssens en dat CEO Paul Lembrechts ervan op de hoogte was. Lembrechts zelf wil dat niet bevestigen. Luc Van den Brande (CD&V), voorzitter van de raad van bestuur, heeft naar eigen zeggen geen weet van het etentje.

bron: Belga