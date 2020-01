Verkiezingen Taiwan – Zittend staatshoofd Tsai Ing-wen kondigt overwinning aan

In Taiwan heeft Tsai Ing-wen, het zittend staatshoofd, de overwinning geclaimd van de presidentsverkiezingen. “Taiwan heeft de wereld laten zien hoeveel we van onze vrije en democratische manier van leven en onze natie houden”, vertelde Tsai tijdens haar overwinningsspeech. Volgens gedeeltelijke resultaten zou de 63-jarige Tsai Ing-wen ongeveer 57 procent van de stemmen halen. Haar grootste uitdager, de 62-jarige Han Kuo-yu van de pro-Chinese KMT, heeft zijn nederlaag al toegegeven.

Zowat 19 miljoen inwoners trokken zaterdag naar de stembus voor de presidentsverkiezingen op het eiland. De relaties met China wierpen opnieuw hun schaduw over de stembusgang. Pekings aanhoudende drukcampagne heeft echter het averechtse effect gehad. Het lijkt er immers op dat de huidige presidente – wier carrière ruim een jaar geleden haar beste tijd gehad leek te hebben – op weg is om met haar pro-Taiwanese campagne een tweede en laatste ambtstermijn binnen te halen.

Bron: Belga