Rob de Nijs staat met ‘Voor het laatst’ voor het eerst in het Antwerpse Sportpaleis

De Nederlandse zanger Rob de Nijs (77) treedt op zaterdag 16 januari 2021 voor het eerst in zijn carrière op in het Antwerpse Sportpaleis. Hij wil met het concert ‘Voor het laatst’ afscheid nemen van zijn trouwe fans. De zanger, die bekend is van hits als ‘Het werd zomer’ en ‘Malle Babbe’, maakte in september bekend dat hij in het beginstadium van de ziekte van Parkinson zit. Rob de Nijs kan op een carrière van zestig jaar terugblikken. Hij speelde in alle uithoeken van Nederland en Vlaanderen, behalve in het Sportpaleis. “We hebben al een paar keer opgetreden in een uitverkochte Lotto Arena en toen we daar te gast waren, zei Rob wel eens lachend en gekscherend: ‘Frank, als het moet, kunnen we ook in de grotere zaal hiernaast spelen’, dus ik wist dat het in zijn binnenste toch een of andere droom was die hij wilde realiseren”, zegt Frank Jansen, de manager, muzikant en vriend van de zanger.

Rob de Nijs kreeg van zijn behandelend geneesheer groen licht, waardoor hij volgend jaar met ‘Voor het laatst’ voor het eerst zal optreden in het Sportpaleis. “Samen met mijn band trek ik nog één keer alle registers open en sluiten we hiermee in Vlaanderen mijn carrière groots af”, zegt de Nijs.

Tickets kunnen vanaf maandagochtend 9 uur besteld worden op www.ticketkopen.eu of 070/345.345.

bron: Belga