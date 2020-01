Parlement in Tunesië verwerpt regering van premier Habib Jemli

In Tunesië heeft het parlement geweigerd om het vertrouwen te geven aan de regering van premier Habib Jemli. De door Jemli samengestelde ploeg van onafhankelijke technocraten kreeg na een lange dag van debatten van slechts 72 parlementsleden de goedkeuring. Zo’n 134 parlementsleden stemden tegen en drie onthielden zich. Jemli, een 60-jarige landbouwingenieur, werd ongeveer een maand geleden door de islamistische partij Ennahdha naar voren geschoven als premier. Ennahdha kwam bij de parlementsverkiezingen van begin oktober als grootste partij uit de bus.

Het njet van het parlement opent nu de weg voor een nieuwe premier, die door president Kais Saied zal worden aangesteld. Hij heeft daarvoor tien dagen de tijd. De opvolger van Jemli beschikt vervolgens over een maand om een nieuwe ploeg op de been te brengen en daarmee te proberen het parlement te overtuigen.

Sinds de parlementsverkiezingen van 6 oktober is het politieke landschap in Tunesië versnipperd en al van bij het begin leek het erop dat het niet eenvoudig zou worden om een regering te vormen. De toekomstige regering staat in elk geval een aantal belangrijke uitdagingen te wachten. Zo blijven de kosten van het levensonderhoud in het land stijgen, terwijl de werkloosheidsgraad met 15,5 procent hoog blijft. Bij de jeugd bedroeg die vorig jaar zelfs bijna 35 procent en volgens een peiling van het International Republican Institute is bijna twee derde (65 procent) van de Tunesische jongeren niet tevreden met de manier waarop de democratie in hun land evolueert.

Bron: Belga