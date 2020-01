Ontsnapping gevangenis Wortel – Ontsnapte gedetineerde is aangehouden in Nijmegen

De gedetineerde die vrijdagnacht uit de strafinrichting van Wortel kon ontsnappen, is zaterdagavond aangehouden in het Nederlandse Nijmegen. “Hij werd rond 19 uur opgepakt bij het plegen van nieuwe feiten”, zegt Kathleen Van de Vijver van het Gevangeniswezen.

Het gaat om een man van Tunesische afkomst, die illegaal in het land verbleef. Hij was veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar effectief voor vermogensdelicten en zat sinds 2 februari 2018 in de gevangenis.

Vrijdagnacht slaagde hij erin om via een gat in de muur zijn cel te verlaten. Hoe hij nadien de gevangenis kon ontvluchten, wordt nog onderzocht. Zijn celgenoot was langs hetzelfde gat naar buiten gegaan, maar kon meteen op het terrein van de gevangenis gevat worden.

De ontsnapte man vluchtte naar Nederland, waar hij zaterdag nieuwe feiten pleegde. Wat die nieuwe feiten precies inhouden, kon het Gevangeniswezen niet zeggen. Ook het parket van Antwerpen geeft dit weekend geen commentaar meer.

bron: Belga