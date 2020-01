Moeder en baby zwaargewond na frontale botsing in Beauraing

Een moeder en haar kind raakten zaterdag in de late namiddag zwaargewond na een ongeval op de N40 in Beauraing. Dat meldt het parket van Namen. Bij een kettingbotsing werd één van de aangereden wagens op het tegenovergestelde baanvak geslingerd, waarna het tot een frontale botsing kwam met een tegenligger. In een van die wagens zaten een moeder en haar baby. “Beide zijn zwaargewond. Het kind moest meermaals gereanimeerd worden voor het met een helikopter werd overgebracht naar het CHU-ziekenhuis van Mont-Godinne. De bestuurder van de tweede wagen raakte minder zwaar gewond”, aldus het parket van Namen.

De N40 is in beide richtingen gesloten voor het verkeer. Er zijn omleidingen ingelegd.

bron: Belga