Miss België 2020 – Nevenprijzen verdeeld op galashow Miss België 2020

Naast het opperste kroontje worden ook een aantal andere neventitels verdeeld tijdens de galashow van Miss België. Die zijn al verdeeld tijdens de eerste afvallingsronde. Daarbij vielen reeds tien kandidates af. Lorina Boterdaele uit Oosterzele kreeg Miss Sympathy uit handen van huidig Miss België Elena Castro Suarez. Topfavoriete Celine Van Ouytsel is Miss Social voor haar werk op de sociale media. Miss Beach ging naar Anicca Van Hollebeke. Blandine Frennet uit Tongrinne is Miss Talent. Miss Sport ging naar Antwerpen, naar Caro Beugnier. Miss Charity was weggelegd voor de West-Vlaamse Marieke Vannieuwenhuyse. De laatste prijs ging naar Herent: Elize Baron ging lopen met de titel van Miss Catwalk.

Na de eerste ronde blijven nog 20 meisjes over.

bron: Belga