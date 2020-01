Minstens zes doden bij zwaar stormweer in Verenigde Staten

In de Verenigde Staten zijn bij hevig stormweer zeker zes mensen om het leven gekomen. De civiele bescherming van de deelstaat Alabama verklaarde zaterdag dat een tornado tijdens onweersbuien drie doden heeft geëist. In Louisiana kwam volgens de politie van de gemeente Caddo een man om toen een grote boom op zijn huis terechtkwam. En in Bossier, ook in Louisiana, liet een ouder echtpaar het leven. Het noodweer was daar zo hevig dat het huis van de slachtoffers instortte en de brokstukken tot zestig meter verder vlogen.

bron: Belga