Meer asielzoekers, minder erkenningen

Vorig jaar zijn in ons land zo’n 28.000 asielaanvragen ingediend. Dat is het hoogste aantal sinds de asielcrisis in 2015. In dat jaar waren er 45.000 aanvragen, maar de jaren nadien schommelde dat cijfer tussen 18.000 en 23.500. Dat schrijven Het Nieuwsblad en de kranten van Sudpresse zaterdag. In heel 2019 klopten net geen 28.000 mensen bij de Belgische asieldiensten aan, zo blijkt volgens Het Nieuwsblad uit cijferwerk van de kranten van Sudpresse. De cijfers voor december zijn nog niet helemaal officieel, maar schommelen volgens goede bronnen net als in november rond de 2.500. In oktober piekte dat cijfer zelfs tot zo’n 3.000. Naarmate de winter nadert, daalt het aantal altijd, maar zeker is wel dat 2019 na 2015 het hoogste aantal asielzoekers heeft gehaald.

Dat er veel aanvragen worden ingediend, wil echter niet zeggen dat de vluchtelingen ook in het land mogen blijven. Een kwart van die aanvragen werd immers onontvankelijk verklaard. En ook de ontvankelijke dossiers krijgen lang niet altijd een positief vervolg. Maar vier op de tien leidt tot het recht om in België te blijven, een daling van liefst 15 procent op één jaar tijd.

Er wordt vooral asiel aangevraagd door Afghanen (3.500), Syriërs (3.000) en Palestijnen (2.500). Irak en El Salvador (beide ongeveer 1.500 aanvragen) staan op 4 en 5. Vooral het grote aantal vluchtelingen uit het kleine Latijns-Amerikaanse land valt op. Eritrea, Turkije, Guinee, Somalië en Iran vervolledigen de top 10.

