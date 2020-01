Jupiler Pro League – Club Brugge verliest op stage van Ajax, rode kaart Lamkel Zé ontsiert oefenzege Antwerp

Club Brugge heeft zijn oefenstage in Qatar afgesloten met een nederlaag tegen Ajax. De Belgische competitieleider verloor in Doha tegen de Eredivisie-aanvoerder met 3-1. Na een evenwichtig begin klom Ajax op voorsprong, toen een trap van Mazraoui via de voet van Odilon Kossounou (13.) doelman Mignolet zonder verhaal liet. De Amsterdammers drukten door, en Ziyech (15.) krulde twee minuten later de 2-0 knap in de kruising. In de tweede helft deed Promes (52.) met de snelle 3-0 de boeken toe. Iets over het uur gooide coach Philippe Clement zijn ploeg overhoop met heel wat wissels. Van de basisploeg bleven enkel Mignolet en Mechele staan. Dankzij deze nieuwe zuurstof milderde Club. De 18-jarige Thomas Van den Keybus (83.) tikte binnen op aangeven van Openda.

Donderdag klopte Club op stage PSV met 2-1, na treffers van Jelle Vossen en Eduard Sobol. Ajax haalde het diezelfde dag van Eupen met 2-0. Club, ruim aan kop in de Jupiler Pro League, maakt volgende zondag op de 22e speeldag de trip naar Anderlecht.

In het Spaanse Algorfa won Antwerp met 2-0 tegen een lokale selectie. Zinho Gano en Ivo Rodrigues scoorden de doelpunten. Didier Lamkel Zé eiste in de tweede helft, even na zijn invalbeurt, opnieuw een negatieve hoofdrol op. De Kameroener kreeg meteen rood toen hij een tegenstander stevig aantrapte.

bron: Belga