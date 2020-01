Ibrahimovic helpt AC Milan met doelpunt aan zege in Cagliari

AC Milan heeft deze namiddag de openingswedstrijd van de negentiende speeldag in de Italiaanse Serie A met 0-2 gewonnen op het veld van Cagliari, waarvoor voormalig Rode Duivel Radja Nainggolan de hele wedstrijd tussen de lijnen stond. De Rossoneri leverden een goede prestatie af in Sardinië en kwamen bij de start van de tweede helft ook op voorsprong, na een treffer van Rafael Leao. Na 64 minuten verzilverde Zlatan Ibrahimovic zijn eerste basisplaats sinds zijn terugkeer uit de Major League Soccer meteen met een doelpunt en Cagliari kwam goed weg toen Ibracadabra er even later 0-3 van leek te maken, maar zijn doelpunt terecht werd afgekeurd voor buitenspel. Het bleef 0-2 en zo start het geplaagde Milan 2020 met een positieve noot.

Cagliari blijft achter met nul op twaalf en is aan bezinning toe. In de Serie A blijven Nainggolan en co op de zesde plaats. Milan maakt een stevige sprong en is voorlopig achtste.

Bron: Belga