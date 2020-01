Federale formatie: “De wil is er, maar het blijft moeilijk”

Informateurs Joachim Coens en Georges-Louis Bouchez hopen de koning vandaag te kunnen vertellen hoe het nu verder moet met de federale regeringsvorming. “De wil is er zeker, maar het blijft moeilijk”, valt te horen in informateurskringen. Voor het informateursduo Coens en Bouchez is het een cruciaal weekend. Maandag brengen de partijvoorzitters van respectievelijk CD&V en MR verslag uit van hun opdracht bij de koning. In Het Laatste Nieuws klinkt Bouchez alvast optimistisch: “We werken aan een oplossing. Ik wil op z’n minst aan de preformatie kunnen beginnen, zo mogelijk aan de formatie.”

Vraag is welke richting het duo de formatie stuurt: richting ‘Vivaldi’, een paars-groene coalitie aangevuld met christendemocraten, of toch paars-geel? De ontwerpnota van de twee, waaruit eerder deze week een aantal punten uitlekten, lijkt terug te grijpen naar de centrumrechtse recepten van de regering-Michel. De N-VA reageerde positief, maar bij de linkse partijen en Open Vld zou de tekst minder goed gevallen zijn.

“De wil om de koning maandag te vertellen hoe het verder moet is er zeker, en er beweegt wel degelijk heel wat”, valt te horen in informateurskringen. “Maar het is nog niet duidelijk welke richting we uit kunnen. Het blijft moeilijk.” De CD&V laat de N-VA voorlopig alvast niet los, zegt Vlaams viceminister-president Hilde Crevits in een gesprek met De Tijd. Wellicht zijn er vandaag en morgen nog politieke contacten.

bron: Belga