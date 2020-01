BK veldrijden – Topfavoriet Thibau Nys maakt het af bij de junioren

Thibau Nys heeft zaterdagnamiddag zijn favorietenrol waargemaakt bij de junioren. Op het BK veldrijden in Antwerpen soleerde de zeventienjarige Brabander naar de zege en zo pakte hij zijn eerste Belgische titel bij de junioren, exact 25 jaar na zijn vader Sven Nys in 1995. Op het strand van Sint-Anneke duldde Nys slechts een twintigtal minuten tegenstand voorin. Toen moest Lennert Belmans lossen en zo kon de Europese kampioen aan zijn solo beginnen. Aan de streep had hij een voorsprong van 14 seconden op Lennert Belmans. Emiel Verstrynge werd derde, op 26 seconden van de winnaar.

Voor Thibau Nys was het al de zestiende zege van het seizoen, na de Jingle Cross, Trek Cup, GP Pelt, Gieten, Bern, Gavere, het Europees Kampioenschap, Tabor, Koksijde, Kortrijk, Zonhoven, Namen, Heusden-Zolder, Diegem en de GP Sven Nys. Op de erelijst van het BK voor junioren volgt hij Ryan Cortjens op.

bron: Belga