Belgen in het buitenland – Lukaku en Inter komen niet verder dan een puntendeling tegen Atalanta

Inter Milaan heeft zaterdag op de negentiende speeldag in de Serie A in eigen huis punten laten liggen tegen Atalanta Bergamo. Romelu Lukaku en co speelden 1-1 gelijk. De Nerazzuri komen met 46 punten voorlopig wel alleen op kop in Italië, maar Juventus (45 ptn) kan zondag – mits winst bij AS Roma – een slagje slaan. Atalanta komt dankzij het puntje voorlopig opnieuw naast Roma, dat als vierde de laatste Champions League-plek bezet. De wedstrijd begon voor Inter nochtans perfect. Lukaku vond al na vier minuten zijn spitsbroeder Lautaro Martinez en die fusilleerde Atalanta-doelman Gollini, 1-0. De Bergamasken lagen zeker niet onder, maar moesten toch tot in de slotfase wachten op de gelijkmaker. Gosens zorgde een kwartier voor tijd voor de verdiende 1-1. De bezoekers leken zelfs nog met de volle buit naar huis te mogen, maar Muriel miste twee minuten voor tijd een strafschop.

Bij Atalanta mocht Timothy Castagne in blessuretijd invallen, Ruslan Malinovskyi (ex-Racing Genk) was vlak na rust in het veld gekomen. Romelu Lukaku stond negentig minuten vooraan bij Inter.

bron: Belga