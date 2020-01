Belgen in het buitenland – Leicester City verspeelt dure punten tegen Southampton

Leicester City heeft zaterdagavond op de 22e speeldag in de Premier League in eigen huis met 1-2 verloren van Southampton. Leicester City, dat woensdag in de League Cup niet voorbij Aston Villa geraakte, kwam tegen Southampton na een kwartier nochtans op voorsprong na een doelpunt van Dennis Praet, zijn eerste voor zijn Engelse werkgever. De bezoekers kwam echter 1-2 voor via Stuart Armstrong (19.) en Danny Ings (81.), bij dat laatste doelpunt was Praet al naar de kant gehaald voor Youri Tielemans, die op de bank was begonnen. Hij zag even later Jonny Evans de gelijkmaker scoren, maar het doelpunt werd door de videoref afgekeurd wegens buitenspel. Bij de bezoekers mocht Moussa Djenepo (ex-Standard) in het slot doelpuntenmaker Armstrong komen vervangen.

Het bleef 1-2 en zo zou Leicester City wel eens een erg slechte zaak kunnen doen in het klassement. Met 45 punten blijven ze voorlopig op de tweede plaats, maar die kunnen ze zondag wel kwijtspelen aan Manchester City, dat op bezoek moet bij Villa. Southampton blijft met 28 punten in de middenmoot hangen.

Ook in Wolverhampton Wanderers tegen Newcastle United viel er een doelpunt van Belgische makelij te noteren, al leverde het daar wel een punt op voor de thuisploeg. Met zijn tweede van het seizoen lukte Leander Dendoncker op het kwartier de gelijkmaker voor de Wolves, die op achterstand waren gekomen na de vroege openingstreffer van Miguel Almiron. Verder dan de gelijkmaker kwam Wolverhampton niet, met 31 punten staan ze op de zevende plaats.

Chelsea ondervond in eigen huis geen problemen met Burnley, dat een droge 3-0 om de oren kreeg. Jorginho (27.), Tammy Abraham (38.) en Callum Hudson-Odoi (49.) zorgden voor de doelpunten op Stamford Bridge, waar Michy Batshuayi de hele wedstrijd op de bank bleef. Op een invalbeurt moest de Rode Duivel niet rekenen, coach Frank Lampard vond het niet nodig om wissels door te voeren. Met een jong elftal is Chelsea vierde met 39 punten.

Manchester United haalde dan weer fors uit tegen Norwich City: 4-0 werd het op Old Trafford, na treffers van Marcus Rashford (27. en 52.), Anthony Martial (54.) en Mason Greenwood (76.). De Mancunians staan met 34 punten op de vijfde plaats.

Leandro Trossard kon met Brighton & Hove Albion niets rapen op bezoek bij Everton, waar de Braziliaanse international Richarlison na 38 minuten de wedstrijd besliste. Trossard speelde de hele wedstrijd bij de bezoekers, die op de veertiende plaats staan, niet ver boven de degradatiezone.

bron: Belga