Australian Open – Knieblessure houdt Juan Martin del Potro uit Melbourne

Juan Martin del Potro geeft forfait voor de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar. De organisatie bevestigde zaterdag in een tweet dat de Argentijn nog niet hersteld is van zijn knieblessure. “Onze tweevoudige kwartfinalist Juan Martin del Potro heeft zich teruggetrokken van de Australian Open 2020. Hij zet zijn revalidatie na een knieblessure verder. We wensen jou veel succes bij het herstel en hopen je snel terug te zien in Australië”, klinkt het.

De 31-jarige Del Potro kwetste zich in juni op het grastoernooi van Queen’s en speelde sindsdien geen enkele wedstrijd meer. De 31-jarige Argentijn, die in zijn carrière al heel wat blessureleed te verwerken kreeg, haalde in 2009 en 2012 de kwartfinales in Melbourne. Als voormalig nummer drie van de wereld is hij vandaag weggezakt naar de 120e plaats op de ranking. Met de US Open 2009 heeft hij een grandslamtitel op zijn erelijst.

bron: Belga