Acht personen naar ziekenhuis gebracht bij uitslaande brand in Oostende

In Oostende zijn zaterdag acht personen naar het ziekenhuis gebracht na een uitslaande brand in het Europacentrum in Oostende. Dat bevestigt burgemeester Bart Tommelein. Op het tweede verdiep van het grote flatgebouw was er brand uitgebroken, maar die is intussen onder controle. De acht werden overbracht naar het ziekenhuis omwille van de rookontwikkeling in het flatgebouw aan de Van Iseghemlaan. De laan werd afgezet voor verkeer.

De brand was ontstaan op de tweede verdieping. De brandweer had de brand vrij snel onder controle. Metingen wijzen uit dat er geen risico meer is op CO-intoxicatie. Er wordt geen gemeentelijk rampenplan afgekondigd.

bron: Belga