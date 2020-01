Vlaamse smartphonegebruikers behalen slechtere studieresultaten

Studenten die hun smartphone intensiever gebruiken, behalen lagere punten. Dat blijkt uit een bevraging van 1.637 Vlaamse studenten uit elf studieprogramma’s verspreid over twee Vlaamse universiteiten. Wie vaak op de smartphone bezig is, slaagt voor 61,3% van de examens. Terwijl studenten die dat minder doen, slagen voor 69.8% van hun examens.

De onderzoekers waarschuwen bij de start van de examenperiode voor een relevante samenhang tussen het gebruik van de smartphone en behaalde studieresultaten. “Reeds vele jaren wordt multitasken met de smartphone gezien als een drempel om goede resultaten te halen”, klinkt het. “Dat is nu onderbouwd met cijfers.”

Ontspanning

In het onderzoek worden de bevragingen en studieresultaten gecombineerd over een periode van drie jaar, het eerste langetermijnonderzoek van zijn soort. Over het algemeen gaven studenten aan tijdens het studeren gemiddeld 3 à 4 keer per uur hun smartphone te checken. Tijdens een uur les in de aula blijkt dat zelfs 5 à 6 keer per uur te zijn. Uit de bevraging blijkt dat ongeveer 60% van het smartphonegebruik van de studenten gericht is op sociale interactie via sociale media of messaging. Daarnaast gebruiken studenten hun smartphones vooral voor ontspanning. Het aandeel van studiegericht smartphonegebruik daarentegen is eerder beperkt.

FOMO

Een eenduidige verklaring voor de samenhang is er niet. “Uit eerder onderzoek blijkt dat studenten hun smartphone eerder zien als een bron van ontspanning dan als een werkinstrument”, zegt doctoraal onderzoeker Simon Amez van de UGent. “Verder kan de wens om via de smartphone niks te missen van wat zich online afspeelt (‘FOMO’ of ‘fear of missing out’, red.) leiden tot een gebrek aan (studie)focus. Ook kan het voortdurende heen en weer switchen tussen studieactiviteiten en activiteiten op de smartphone zorgen voor cognitieve overbelasting en inefficiëntie.”

Volgens professor Stijn Baert (UGent) hangt hoog smartphonegebruik ook samen met slechtere slaapkwaliteit, “waarvan we eerder aantoonden dat dit een drempel voor goede studieprestaties is.”