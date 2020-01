IN BEELD. Deze plantentrends moet je in 2020 in huis halen

Ook dit jaar blijven planten onmisbaar voor je interieur. De groene blikvangers zijn niet alleen mooi, maar zuiveren ook nog eens de lucht in je woning. Dit zijn de trends voor 2020 volgens de Britse organisatie The Royal Horticultural Society.

1. Centraal in je woonkamer

The bigger, the better. Dit jaar hoef je je groene vrienden niet te verbannen naar een hoek van de kamer of de vensterbank, maar komen ze centraal te staan. Denk daarbij vooral aan grote planten met flink uit de kluiten gewassen bladeren, zoals de alocasia of de monstera.

2. Felle bloemen

Je urban jungle hoeft niet per se groen te kleuren. Haal ook wat bloemen in huis, en liefst met een eighties vibe. De nemesia en diascias hebben met hun kleurrijke bloemen een ietwat kitscherige disco-uitstraling, maar zijn volgens de RHS weer helemaal in.

3. Milieuvriendelijke potgrond

Duurzaamheid blijft ook in 2020 een prioriteit. Gewone potgrond voldoet niet meer, houtvezels en compost worden de milieuvriendelijke norm. Ook potgrond met mycobacterium vaccae komt in de belangstelling te staan. Dat zijn bacteriën die goed zijn voor ons immuunsysteem.

4. Kweek zelf groenten, fruit en kruiden

Om de plasticberg te beperken laat je voortaan verpakte groenten uit de supermarkt links liggen. Je dagelijkse dosis vitamientjes kweek je gewoon zelf. Heb je een tuin, dan heb je plaats genoeg om tomaten, pompoenen, courgettes en aardbeien te planten. Woon je op een appartement, dan kan je vast wel wat rozemarijn of kikkererwten op je balkon kwijt.

5. Laat de natuur zijn werk doen

Anno 2020 hoeft je tuin of plantenverzameling er niet afgelikt uit te zien, integendeel. Laat de natuur hoogtij vieren! (Plastic) planten wiens blaadjes er altijd perfect bijhangen zijn uit de boze. Kies voor een natuurlijke look en overweeg ook eens planten waar de plaatselijke fauna iets aan heeft. Lavendel trekt bijen aan en een vlinderstruik is het paradijs voor – jawel – vlinders. Voor wie al genoeg planten heeft, is een insectenhotel een handig alternatief.