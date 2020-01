Een bezoek aan het museum laat je langer leven

Een cultureel uitje laat slechts weinigen onberoerd. Voor de één is het een regelrechte marteling, voor de ander is het de ideale manier om tijdens het weekend tot rust te komen. Maar als je zelden tot nooit deelneemt aan een culturele activiteit is het hoog tijd om daar verandering in te brengen. Uit nieuw onderzoek blijkt dat niet alleen je algemene cultuur er wel bij vaart, maar ook je gezondheid.

Een bezoekje aan het museum of een avondje theater lijken op het eerste zicht vooral je culturele kennis te bevorderen. Wil je aan je fysieke gezondheid werken, dan ga je wel joggen of baantjes trekken in het zwembad. Toch?

Vroegtijdig overlijden

Wel, als we de resultaten van een onderzoek van de University College London mogen geloven is niets minder waar. Wetenschappers onderzochten maar liefst 6.700 Britse 50-plussers om te ontdekken wat het verband is tussen cultuur snuiven en gezondheid. Uit de studie bleek dat zij die ongeveer een keer per maand naar toneel gaan of een tentoonstelling bezoeken, 31% minder risico lopen op een vroegtijdig overlijden dan zij die nooit deelnemen aan culturele activiteiten. En zelfs al ga je slechts een paar keer per jaar naar een museum, dan is de kans op een vroegtijdig overlijden nog steeds 14% kleiner. Een goed excuus dus om eens een bezoekje te brengen aan een lokaal museum of om een opera-avondje te plannen.