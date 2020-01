Dit gebeurt er met de muntstukken die je in een fontein gooit

Een muntje in een fontein gooien, dat hebben we allemaal al wel eens gedaan. Maar heb je je nog nooit afgevraagd waar je muntstuk achteraf terechtkomt? Wel, hier is het antwoord.

De wereldberoemde Trevifontein in Rome is dé plek voor mensen die graag eens een muntstuk in het water gooien. Er leeft immers een heuse mythe die zegt dat wanneer je één muntje in de fontein gooit, je ooit terugkeert naar Rome. Gooi je twee muntjes in het water, dan zou je de liefde van je leven tegenkomen. En bij drie muntstukken mag je je voorbereiden op een huwelijk of een scheiding.

Liefdadigheidsinstelling

Jaarlijks wordt er een miljoen muntjes in de Trevifontein gegooid. In 2016 kwam dat neer op 1,4 miljoen euro. Uiteraard wordt de fontein regelmatig schoongemaakt en in het geval van de Trevifontein komt dat geld terecht bij de rooms-katholieke liefdadigheidsinstelling Caritas. Die verdeelt het geld op zijn beurt onder de armen of bouwt er gebouwen mee die nuttig kunnen zijn voor de minderbedeelden onder ons. Zo werd in 2008 met het geld nog een goedkope supermarkt gebouwd.

Wens doen

Maar de Trevifontein is lang niet de enige fontein ter wereld. Mensen gooien vaak ook muntjes in fonteinen om een wens te doen. Dat kan bijvoorbeeld ook in de Bellagio fonteinen in Las Vegas, waarna het geld met een speciale machine opgezogen en vervolgens gedoneerd wordt aan liefdadigheidsinstellingen en non-profitorganisaties. Dat geldt ook voor de fonteinen in Disney World, dat eveneens een goed doel steunt met de vele muntstukken.