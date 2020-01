BIZAR. Vuurvlieg stopt met glimmen om zijn vroegere belager zelf op te eten

Larven van een Zuid-Amerikaanse vuurvlieg zijn op een ander menu overgeschakeld: de pad die normaal op hen jaagt, is nu hun prooi geworden. Opmerkelijk genoeg zijn ze ook gestopt met glimmen, waardoor de pad hen minder snel opmerkt. De vuurvlieg werd ontdekt door de Belgische bioloog Philippe Kok op de afgelegen Roraima-tafelberg.

Het team van wetenschappers, onder leiding van Philippe JR Kok (VUB, Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen), rapporteert in het wetenschappelijk tijdschrift Current Biology over een zeldzame omkering in de verhouding prooi-roofdier: de larve van een nog onbekende vuurvlieg die op de top van de Roraima-tafelberg leeft, veranderde zijn dieet van ongewervelden naar een kleine paddensoort die mogelijk op de volwassen vuurvliegen jaagt. En opmerkelijk: de larve is ook gestopt met glimmen, waardoor hij zijn prooi makkelijker kan benaderen. Dat is in de familie van de vuurvliegen nog niet eerder vastgesteld.

Vraatzuchtige roofdieren

Vuurvlieglarven zijn geen lieftallige dieren: het zijn giftige en vraatzuchtige roofdieren die zich meestal voeden met slakken en andere ongewervelde dieren. Vuurvlieglarven zijn onverteerbaar en gloeien om potentiële roofdieren af te schrikken.

Anders wordt het natuurlijk als je belangrijkste prooi je vroegere belager is. Want door te gloeien schrik je de prooi af, en dat werkt averechts. Het slachtoffer hier is de pad Oreophrynella quelchii, die alleen op de top van twee naburige tepuis te vinden is.

Hoogste tafelberg ter wereld

De Roraima is een tafelberg op de grens van Venezuela, Brazilië en Guyana, in het Hoogland van Guyana. Met 2.810 meter is het de hoogste tafelberg ter wereld. De hoogste toppen van tafelbergen, of tepuis, zijn door steile kliffen geïsoleerd van de omringende hoogvlakten, savanne en tropisch regenwoud.

Philippe Kok is gespecialiseerd in de evolutie van gewervelde dieren in deze afgelegen gebieden en bracht voor zijn onderzoek bijna driehonderd dagen door op de Zuid-Amerikaanse tafelbergen.