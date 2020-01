Vrouwen houden flash mob voor rechtbank waar Weinstein terechtstaat

Tientallen in het zwart geklede vrouwen hebben vrijdag geprotesteerd tegen seksueel geweld voor de rechtbank van New York, waar de omstreden Hollywoodproducer Harvey Weinstein terechtstaat voor verkrachting en mishandeling.

De betogende vrouwen hielden een flash mob, terwijl ze leuzen zongen in het Engels en het Spaans die geïnspireerd waren door een Chileense feministische beweging. “Het is niet mijn schuld, niet waar ik was, niet hoe ik me kleed”, zongen de vrouwen. Velen droegen stroken van zwarte doorschijnende stof voor hun ogen. “De verkrachter ben jij,” riepen ze, wijzend naar het gerechtsgebouw waar Weinstein terechtstaat.

De 67-jarige voormalige filmproducer wordt geconfronteerd met vijf aanklachten van twee vrouwen die hij in 2006 en 2013 seksueel heeft misbruikt. Als hij wordt veroordeeld, kan hij levenslang krijgen. De voormalige filmproducent werd maandag ook aangeklaagd in Los Angeles voor het verkrachten van een vrouw en het seksueel misbruiken van een andere.

Vrijdag was de vierde dag die gewijd was aan de samenstelling van de jury. Dat is een heikele kwestie, gezien de grote belangsteling voor de zaak. Vele potentiële juryleden werden weggestuurd, nadat ze gezegd hadden dat ze niet onpartijdig konden zijn in deze zaak.

Bron: Belga