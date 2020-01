Plaatsen van wandelbrug aan Antwerps Sportpaleis van start

In Antwerpen is een aannemer begonnen met het plaatsen van de brugdelen van een toekomstige wandelbrug ter hoogte van Schijnpoort, zodat bezoekers van het nabije Sportpaleis en de Lotto Arena in de toekomst vlotter en veiliger vanop de parking aan Spoor Oost op hun bestemming geraken. Op termijn wordt de brug ook aangesloten op het Ringfietspad, maar daarvoor moet eerst het viaduct van Merksem verdwijnen in het kader van de Oosterweelwerken. Dat de wandelbrug nu al wordt geplaatst en niet pas tijdens de Oosterweelwerken, heeft volgens de stad als doel het verkeer rond het Sportpaleis nu al vlotter te laten verlopen. Op die manier zou de hinder door de grote nakende werken enigszins beperkt worden. Dit weekend kan je de omgeving echter beter vermijden: het kruispunt van de Schijnpoortweg met de Slachthuislaan en de Noordersingel is tijdens het plaatsen van de brug afgesloten voor auto- en vrachtverkeer en tram 12 is beperkt tot halte Schijnpoort. Zondagavond omstreeks 21 uur zou alles achter de rug moeten zijn.

Na het plaatsen van de brugdelen heeft de aannemer nog enkele maanden nodig om de brug volledig gebruiksklaar te krijgen. De stad hoopt de zes meter brede en 180 meter lange passerelle tegen het einde van de paasvakantie te openen.

“Deze buurt wordt stap voor stap onherkenbaar veranderd”, zegt schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA). “Wat we hier zien, is de eerste realisatie daarvan. Wanneer er activiteiten zijn in het Sportpaleis of de Lotto Arena is het hier erg druk, met auto’s die hun weg zoeken naar de parkings en voetgangers die op hun bestemming proberen te geraken. Deze brug zorgt ervoor dat je zorgeloos vanop de parking tot je zitje in de evenementenhal kan wandelen.”

