Nieuwe Amerikaanse sancties tegen Iran treffen vooral staalsector

De VS hebben vandaag een nieuws reeks sancties tegen Iran aangetroffen, waarbij onder meer de staalsector en enkele hooggeplaatste personen worden geviseerd. Dat hebben minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo en minister van Financiën Steven Mnuchin bekendgemaakt op een persconferentie in Washington.

De grootste producenten van staal, aluminium, koper en ijzer in Iran worden door Washington aan sancties onderworpen. De getroffen maatregelen zullen gevolgen hebben voor iedereen die banden heeft met “Iraanse economische sectoren waaronder bouw, productie, textiel en mijnbouw”, zegt Mnuchin. Het gaat om in totaal zeventien producenten. Pompeo zegt dat de maatregelen het regime van “miljarden aan inkomsten” zal beroven.

Er komen daarnaast ook maatregelen tegen acht Iraniërs die een hoge functie bekleden binnen het regime. Zij zouden volgens de VS een rol hebben gespeeld bij recente Iraanse aanvallen op Amerikaanse troepen.

Voorts kwam Pompeo nog terug op de vliegtuigcrash die woensdagmorgen in de buurt van de Iraanse hoofdstad Teheran aan 176 mensen het leven kostte. “Het is waarschijnlijk dat het vliegtuig door een Iraanse raket is neergeschoten”, zegt hij. “Maar we gaan het onderzoek afwachten vooraleer we een finale uitspraak doen”.

De Amerikaanse president Donald Trump had woensdag tijdens een persconferentie al aangekondigd dat er nieuwe sancties tegen Iran zouden komen. De VS reageren daarmee op de raketaanvallen die Iran op twee Amerikaanse bases in Irak had uitgevoerd, als represaille voor de Amerikaanse droneaanval waarbij de Iraanse generaal Qassem Soleimani om het leven kwam.

De VS hadden sinds 2018 al verschillende sancties tegen Iran genomen, nadat Trump zijn land eenzijdig had teruggetrokken uit het nucleair akkoord. Daarbij werden tot nu toe vooral de olie- en de bankensector geviseerd.

Bron: Belga