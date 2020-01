Maatregelen om legionella tegen te gaan in instelling in Paifve

In Paifve in Luik heeft de regie der gebouwen voorlopige maatregelen genomen nadat in een instelling voor geïnterneerden legionella werd vastgesteld. Dat is vrijdag bekendgemaakt. Deze week heeft een test van de kwaliteit van het water aangetoond dat legionellabacteriën aanwezig waren in de inrichting tot bescherming van de maatschappij, een instelling die valt onder de FOD Justitie. Legionella kan legionellose veroorzaken, een gevaarlijke longziekte. Daarop werden de douches afgesloten. Er werd voorlopig geen enkel geval van legionellose vastgesteld.

In afwachting van een definitieve oplossing zullen vanaf volgende week speciale antibacteriële douchekoppen worden geïnstalleerd. Het gaat om een noodoplossing, aldus de regie der gebouwen. De douches zullen dan weer gebruikt kunnen worden, klinkt het. Vanaf maandag zal ook worden gestart met werken aan een definitieve oplossing.

Bron: Belga