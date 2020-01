Lichaam van vermiste Nederlander gevonden in water aan Antwerps Eilandje

In Antwerpen is vrijdagavond een lichaam uit het water gehaald in de Royerssluis aan het Eilandje. Dat zegt het Antwerpse parket. Het lichaam is niet veel later geïdentificeerd als dat van de vermiste 23-jarige Nederlander Max Meijer. Die verdween op 8 december na een avondje stappen in de binnenstad. Wat er precies gebeurd is met Meijer is nog niet duidelijk. Het parket heeft een wetsdokter aangesteld om een autopsie uit te voeren. Er zijn vooralsnog wel geen aanwijzingen van kwaad opzet.

bron: Belga