Iran heeft laten weten met zekerheid te kunnen zeggen dat de woensdag nabij Teheran gecrashte Boeing niet door een raket is geraakt. “Eén ding is zeker, dit vliegtuig is niet door een raket geraakt”, zei de voorzitter van de Organisatie voor de Burgerluchtvaart (CAO), Ali Abedzadeh, op een persconferentie in Teheran.

Bron: Belga