Gillé en Vliegen verliezen beslissend dubbelspel tegen Spanje op ATP Cup

België heeft zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales van de ATP Cup. In het beslissende dubbelspel van de kwartfinale tegen Spanje in het Australische Sydney konden Sander Gillé en Joran Vliegen het niet afmaken. Het Limburgse duo verloor met 6-7 (7/9), 7-5 en 10-7 van Rafael Nadal en Pablo Carreno Busta. De wedstrijd duurde precies twee uur en eindigde pas om 1u10 ’s nachts lokale tijd.

In de tiebreak van de eerste set redden de Belgen een setpunt en benutten zelf hun tweede setbal bij 8-7. In set twee had Spanje genoeg aan een break in het elfde spel om gelijk te maken. De supertiebreak was een kolfje naar de hand van de Spanjaarden. Ze kwamen 9-5 voor en lieten aanvankelijk nog twee matchballen liggen. Maar een dubbele fout van Vliegen besliste de partij.

Na de twee enkelspelen was de stand tussen België en Spanje 1-1 gelijk. Kimmer Coppejans (ATP 158) verloor het openingsduel met 6-1 en 6-4 van Roberto Bautista Agut (ATP 31). Aansluitend stuntte David Goffin (ATP 11) door ’s werelds nummer 1 Rafael Nadal te verslaan met 6-4 en 7-6 (7/3).

Spanje speelt morgen om een plaats in de finale tegen Australië, dat kan rekenen op Nick Kyrgios (ATP 29) en Alex de Minaur (ATP 18). Het gastland schakelde in de kwartfinale Groot-Brittannië uit. De andere halve finale wordt een duel tussen het Servië van Novak Djokovic (ATP 2) en het Rusland van Daniil Medvedev (ATP 5).

Bron: Belga