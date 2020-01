Europese Commissie vraagt onafhankelijk onderzoek naar crash in Teheran

De Europese Commissie benadrukt het belang van een “onafhankelijk en geloofwaardig onderzoek” naar de vliegtuigcrash van woensdagochtend in Teheran. Over de oorzaken van de crash wil de Commissie nog niets kwijt. “We wachten op de resultaten van het officiële onderzoek”, zei een woordvoerder. Een Boeing 737 van Ukraine International Airlines stortte woensdagochtend kort na het vertrek uit de Iraanse hoofdstad Teheran neer. De 176 inzittenden overleefden de crash niet. Aanvankelijk wees alles in de richting van technische problemen, maar intussen zijn er steeds meer aanwijzingen dat het toestel getroffen werd door een raket. Volgens onder meer de Verenigde Staten en Canada is het passagiersvliegtuig mogelijk per ongeluk neergehaald door het Iraanse afweersysteem, dat op scherp stond nadat Iran woensdagochtend twee Amerikaanse basissen in Irak had bestookt.

De Europese Unie reageert voorlopig niet op de geruchten. “Op dit moment is er geen sluitend bewijs van het incident, en dus wachten we op de resultaten van het officiële onderzoek”, zei een woordvoerder. De EU benadrukt wel het belang van een “onafhankelijk en geloofwaardig onderzoek, in lijn met de internationale regels”, klonk het. “De Commissie staat klaar om elke nodige assistentie te bieden aan de autoriteiten die het onderzoek voeren, want het is cruciaal dat we de veiligheid van Europese luchtvaartpassagiers kunnen garanderen.”

Ondertussen hebben Oekraïense diplomatieke diensten bekendgemaakt dat de Verenigde Staten “belangrijke gegevens” over de crash doorgespeeld hebben aan de Oekraïense president Volodymyr Zelenski. “Onze specialisten zullen deze informatie verwerken”, schreef het hoofd van de Oekraïense diplomatie Vadym Prystaïko op Twitter.

bron: Belga