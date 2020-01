Crash Teheran – VS kregen officiële kennisgeving van Iran over deelname onderzoek

De Amerikaanse veiligheidsautoriteit NTSB (The National Transportation Safety Board) kreeg donderdag van de Iraanse burgerluchtvaartautoriteiten officieel bericht dat het mag deelnemen aan het onderzoek naar de oorzaak van de crash van de Boeing 737 die woensdag neergestort is in de buurt van Teheran. Dat heeft de NTSB zelf gemeld. “De NTSB blijft de situatie rond de crash opvolgen en de mate van een deelname aan het onderzoek beoordelen. Zoals voor elk onderzoek waarbij de NTSB betrokken is, zal het agentschap niet speculeren over de oorzaken van de crash”, luidde het in een communiqué.

Bron: Belga