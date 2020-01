Crash Teheran – Teheran vraagt Canada om informatie te delen met Iraanse onderzoekscommissie

Teheran heeft Canada opgeroepen om informatie over de mogelijke oorzaak van de crash met de Boeing 737 te delen met de Iraanse onderzoekscommissie. Het Iraanse verzoek komt er na onder andere de verklaring van de Canadese premier Justin Trudeau dat verschillende inlichtingenbronnen, ook de Canadese, aangeven dat het toestel werd neergeschoten door een Iraanse grond-luchtraket. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken nodigde voorts de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing uit om “deel te nemen” aan het onderzoek. Het ministerie gewaagt in een communiqué van “twijfelachtige scenario’s” en meldt dat “de Islamitische republiek Iran een onderzoek is gestart naar de oorzaak van de crash van het vliegtuig, in overeenstemming met de internationale normen en voorschriften” van de burgerluchtvaart. Iran heeft “zowel Oekraïne, de eigenaar van het toestel, als Boeing, de fabrikant van het vliegtuig, uitgenodigd om aan dat onderzoek deel te nemen”, klinkt het.

Teheran is naar verluidt bereid om bij het onderzoek ook experts te betrekken van alle landen die bij de ramp burgers hebben verloren. Het land betuigt eveneens zijn medeleven aan de nabestaanden. Bij de vliegtuigcrash kwamen 174 mensen om het leven. Het gaat voornamelijk om Canadezen, maar er zijn ook Afghaanse, Britse, Zweedse en Oekraïense slachtoffers.

Een woordvoerder van het Iraanse buitenlandministerie vroeg voorts “aan de Canadese premier en aan alle regeringen die over informatie beschikken” over het drama, om die inlichtingen “over te maken aan de Iraanse onderzoekscommissie”.

